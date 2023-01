Audax-Rio x Vasco ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (19), na Ilha do Governador; veja como acompanhar na internet

Audax-Rio e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 21h10 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro.

Quer ver jogos da Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Depois de estrear sem gols com o Madureira, o Vasco busca a recuperação no Cariocão 2023. A equipe entrará em campo novamente com o time alternativo e sob o comando de Emílio Faro, uma vez que a equipe principal está realizando a pré-temporada nos EUA com o técnico Maurício Barbieri.

Do outro lado, o Audax-Rio, com três pontos, foi derrotado pelo Flamengo em rodada antecipada, e na sequência venceu o Botafogo por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Vasco: Halls; Rodrigo, Pimentel, Zé Vitor e Paulo Victor; Matheus Barbosa, Galarza e Juninho; Erick, Zé Santos e Paixão.

Escalação do provável Audax-Rio: Leandro; Lucas Mota, Rafael Castro, Thomás e Kaio Cristian; Keverton, Valderrama, Romarinho e Higor Leite; Emerson Urso e Raphael Lopes.

Desfalques

Vasco

Não há desfalques confirmados.

Audax-Rio

Sem desfalques confirmados.

Quando é?