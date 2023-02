Atlético Tucumán x Vélez Sarsfield ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (20), pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético Tucumán e Vélez Sarsfield entram em campo na noite desta segunda-feira (20), no estádio Monumental José Fierro, às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, do Star+, no streaming.

Em 25º lugar do campeonato com apenas um ponto, o Atlético Tucumán acumula duas derrotas e um empate até o momento. Já o Vélez Sarsfield está na 17ª posição, com 4 pontos. O time azul e branco ganhou uma partida, empatou outra e perdeu um jogo.

Prováveis escalações

Escalação do Atlético Tucumán: Marchiori, De la Fuente, Bianchi, Cabral, Orihuela, Acosta, Pereyra, Sánchez, Ruiz, Coronel e Estigarribia.

Escalação do Vélez: Burián, Guidara, Brizuela, Gómez, Ortega, Méndez, Garayalde, Florentín, Bou, Janson e Pratto.

Desfalques

Atlético Tucumán

Sem desfalques confirmados.

Vélez

Sem desfalques confirmados.

Quando é?