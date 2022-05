Atlético-MG x Avaí: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

Jogo da oitava rodada do Campeonato Brasileiro acontece às 19h (de Brasília); confira o serviço da partida deste domingo (29)

A bola vai rolar na noite deste domingo (29) para Atlético-MG x Avaí, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 19h (do horário de Brasília), no Mineirão.

Classificado às oitavas de final da Libertadores, o Galo volta as atenções para a Série A. No torneio nacional, a equipe mineira soma No Brasileirão, a equipe mineira soma 12 pontos e busca se manter na parte de cima da tabela.

Do outro lado, o Avaí, com 10 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Mineirão, o Atlético-MG segue sem contar com Eduardo Vargas, Keno e Zaracho, além de Guilherme Arana, convocado para a seleção brasileira.

Por outro lado, o técnico Antônio Mohamed pode promover o retorno de Mariano, enquanto Rubens pode aparecer na lateral esquerda.

Já o Avaí não poderá contar com Bruno Silva, suspenso. Assim, o técnico Eduardo Barroca pode optar pela entrada de Jean Cléber no meio.

Bissoli, que não enfrentou o Athletico-PR na última rodada por questões contratuais, retorna ao time titular.

Possível escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Junior Alonso e Rubens; Allan, Jair e Nacho; Ademir, Eduardo Sasha e Hulk.

Possível escalação do Avaí: Douglas; Kevin, Bressan, Arthur Chaves e Cortez; Raniele, Eduardo e Jean Cléber; Pottker, Morato e Bissoli.

DESFALQUES

ATLÉTICO-MG:

Eduardo Vargas, Keno e Zaracho: lesionados

Guilherme Arana: seleção brasileira

AVAÍ:

Bruno Silva: suspenso (terceiro cartão amarelo)

ARBITRAGEM

Árbitro: Jefferson Ferreira - GO

Assistentes: Fabricio Vilarinho e Tiago Gomes - GO

Quarto árbitro: Wanderson Alves - MG

VAR: Rodrigo Carvalhaes - RJ

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Atlético-MG e Avaí será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view, neste domingo (29).