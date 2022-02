Atlético-MG x Athletic-MG: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Mineiro 2022

Atlético-MG e Athletic-MG se enfrentam nesta terça-feira (15), no Mineirão, a partir das 21h (de Brasília), abrindo a sétima rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Athletic-MG DATA Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira (15), no Mineirão.

MAIS INFORMAÇÕES

A partida entre Atlético-MG x Athletic-MG será realizada no Mineirão. O confronto é válido pela sétima rodada do Campeonato Mineiro 2022.

Depois de conhecer a primeira derrota no Estadual (foi derrotado pela URT por 1 a 0), o Atlético-MG voltou a vencer. Na última rodada, bateu o América-MG por 2 a 0, e aparece na vice-liderança com 13 pontos, dois a menos que o líder Cruzeiro.

Já o Athletic-MG, também com 13 pontos e na terceira posição, chega embalado com duas vitórias consecutivas e um empate.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Atlético-MG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA URT 1 x 0 Atlético-MG Mineiro 9 de fevereiro de 2022 América-MG x Atlético-MG Mineiro 12 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Flamengo Supercopa do Brasil 20 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília) Pouso Alegre x Atlético-MG Mineiro 26 de fevereiro de 2022 16h30 (de Brasília)

Athletic-MG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Athletic 1 x 0 Tombense Mineiro 9 de fevereiro de 2022 Athletic 1 x 0 Patrocinense Mineiro 12 de fevereiro de 2022

Próximas partidas