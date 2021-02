Atlético-MG x URT: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O Atlético-MG recebe o URT neste domingo (28), às 18h15 (de Brasília), pela 1ª rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere , na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo (28), às 18h15 (de Brasília). Na Goal , você também pode acompanhar o tempo real.

Classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores 2021 , o Atlético-MG continua fora de campo, enquanto busca por um novo treinador após a saída de Jorge Sampaoli , mas já estreia pelo Campeonato Mineiro neste domingo.

Contra o URT, o interino Lucas Gonçalves deve utilizar jogadores que receberam pouca minutagem na temporada, a fim de dar um descanso para os titulares, bem como algumas promessas da base, que foi muito bem em 2020.

Assim, nomes como Diego Tardelli, Zaracho, Borrero e Mariano devem ser titulares neste domingo.

📸⚽️ Preparação para a estreia no Campeonato Mineiro! Se liga no álbum com fotos do treino desta sexta: https://t.co/jBahyQP5SC #Galo 🏴🏳️ pic.twitter.com/L60vk0BoDZ