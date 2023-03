Atlético-MG veta saída de Allan para o Brasil e só aceita vendê-lo à Europa

Mineiros descartam a venda do volante de 25 anos para outro clube do futebol brasileiro — Flamengo e Palmeiras já demonstraram interesse

O Atlético-MG reforçou o veto para a saída de Allan a outro clube do Brasil — Flamengo e Palmeiras já demonstraram interesse. No entanto, está disposto a conversar com europeus, desde que haja uma proposta interessante na próxima janela de transferências, como soube a GOAL.

Hoje, não há uma oferta formal para a saída do atleta. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Palmeiras tem a intenção de oferecer entre € 9 milhões (R$ 50 milhões) e € 12 milhões (R$ 66,74 milhões) pela contratação do volante de 25 anos.

Mesmo que os números sejam bem superiores aos € 3,5 milhões pagos em janeiro de 2020 para tirá-lo do Liverpool, o Atlético não deseja negociá-lo no mercado interno. A única alternativa seria negociá-lo à Europa a partir de julho de 2023. Ainda assim, há necessidade de chegar uma proposta convincente para a saída do atleta.

Allan e estafe estão cientes da postura atleticana no mercado da bola. A diretoria já avisou ao próprio atleta que esta seria a única forma de considerar uma saída antes do fim do vínculo.

O volante tem contrato na Cidade do Galo até 31 de dezembro de 2025. O volante é tratado como pilar do time comandado por Eduardo Coudet. Ele tem sido titular da equipe nesta temporada, somando 389 minutos em cinco partidas disputadas.