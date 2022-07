Atlético-MG quer reunião na CBF contra VAR e por "Brasileiro" de 1937

Galo se irritou com a atuação do VAR diante do São Paulo e quer encontro com o chefe da Comissão de Arbitragem da CBF. Reunião seria na quarta-feira

O Atlético-MG se reunirá com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) nos próximos dias. Em pauta, dois temas: as atuações recentes da arbitragem em jogos do time no Campeonato Brasileiro e a reinvindicação do reconhecimento do título de 1937 como uma conquista nacional.

A GOAL apurou que haverá duas reuniões em um mesmo dia, sendo uma com o mandatário da entidade, Ednaldo Rodrigues, e outra com o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Luiz Seneme. O encontro estava previsto inicialmente para esta quarta-feira (13). Entretanto, Ednaldo Rodrigues pediu para que a conversa fosse remarcada. Ele não conseguirá receber a cúpula alvinegra.

O Galo se queixará da arbitragem de Anderson Daronco (RS/FIFA) no empate por 0 a 0 com o São Paulo, na noite desse domingo (10), pelo Campeonato Brasileiro. Os atleticanos se queixam de três pênaltis não marcados pelo árbitro no compromisso disputado no Mineirão. Ainda há um incômodo com os relatos do atacante Hulk sobre uma suposta ameaça do juiz do jogo.

A GOAL apurou que a ideia da diretoria atleticana é pedir que Anderson Daronco seja vetado dos jogos do clube, especialmente pelo episódio relatado por Hulk depois do compromisso. Há um consenso interno na Cidade do Galo de que houve uma piora na qualidade dos profissionais de arbitragem após a troca no comando da Comissão de Arbitragem — Wilson Luiz Seneme substituiu Leonardo Gaciba no cargo.

Além da insatisfação com a Comissão de Arbitragem, a cúpula do Atlético-MG tenta um posicionamento da CBF sobre a solicitação para reconhecimento da Copa dos Campeões de 1937 como título do Campeonato Brasileiro.

O Galo venceu o torneio em 1971 e em 2021. A diretoria acredita que o torneio também deve ser considerado uma conquista de âmbito nacional.

Foi entregue um dossiê explicando por que os mineiros creem que o título da Copa dos Campeões deve ser reconhecido como Campeonato Brasileiro. Os principais argumentos é a forma como os jornais trataram a conquista à época — foram anexados recortes de reportagens do período — e o fato de o torneio reunir alguns dos principais clubes do país.

A solicitação feita pelo Atlético para reconhecimento do título foi enviada no início deste ano, mais precisamente em fevereiro. De lá para cá, não houve qualquer tipo de resposta da entidade sobre o assunto.