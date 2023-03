Atlético-MG prepara oferta de prorrogação do empréstimo de Pedrinho

Estafe do jogador diz que Palmeiras e Lille fizeram propostas; Galo quer mantê-lo até dezembro e assinar contrato com opção de compra

O Atlético-MG apresentará uma proposta ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para prorrogar o empréstimo de Pedrinho até dezembro de 2023, como soube a GOAL. Diferentemente do atual compromisso, que se encerra em 30 de junho, o clube pretende fixar uma opção de compra — o valor ainda é tratado em sigilo.

A diretoria vai formarlizar a oferta na próxima semana — o mais provável é que o documento seja enviado à Ucrânia depois do jogo de volta da terceira fase da Copa Libertadores, diante do Millonarios, da Colômbia, marcado para a próxima quarta-feira (15), no Mineirão.

Em situação financeira delicada — o clube quitou recentemente atrasados com o elenco —, o Atlético-MG não planeja uma oferta de compra nesse momento. O desejo do clube é tentar um novo empréstimo do meia-atacante.

Nos bastidores da Cidade do Galo, há otimismo em relação à liberação do Shakhtar Donetsk. Os ucranianos aceitaram, recentemente, prorrogar o vínculo de empréstimo do volante Maycon com o Corinthians. Os mineiros se apegam a isso para tentar um acordo por Pedrinho.

O estafe do jogador reforça constantemente que o Galo tem a preferência nas tratativas, mas diz que Palmeiras e Lille, da França, também enviaram ofertas ao Shakhtar Donetsk com o intuito de adquirir o meia-atacante de 24 anos. Os ucranianos pedem € 20 milhões (R$ 109,69 milhões na cotação atual) para liberá-lo em definitivo.

Pedrinho tem contrato com o Shakhtar Donetsk até 30 de junho de 2025. O atleta chegou ao clube em 2021 depois de defender as cores do Benfica, de Portugal. Ele foi comprado por € 18 milhões à época.