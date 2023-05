Atlético-MG x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (13), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Mineirão, o Atlético-MG recebe o Internacional na noite deste sábado (13), a partir das 21h (de Brasília), em Belo Horizonte, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Depois de se recuperar na competição com uma goleada fora de casa, o Atlético-MG quer retornar ao Mineirão com um novo triunfo. O Galo é o oitavo colocado, com 7 pontos. O alvinegro segue com o seu departamento médico lotado.

Apesar de vir de duas derrotas consecutivas e ter caído para o 11º lugar com 7 pontos, o Internacional deve ir a campo com uma equipe modificada. O técnico Mano Menezes irá poupar boa parte de seus titulares com o intuito de evitar lesões.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Atlético-MG ganhou nove vezes, o Internacional oito, além de três empates.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Bruno Fuchs, Maurício Lemos, Jemerson e Patrick; Battaglia, Zaracho e Hyoran (Igor Gomes); Pavón, Hulk e Vargas.

Internacional: Keiller; Igor Gomes (Rômulo), Mercado, Nico Hernández e Thauan Lara; Baralhas, Matheus Dias e Mauricio; Lucca, Alemão e Gabriel Barros.

Desfalques

Atlético-MG

Otávio, Allan, Pedrinho, Alan Kardec, Saravia, Igor Rabello e Arana continuam todos no departamento médico.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?