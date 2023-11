Atlético-MG x Grêmio: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes entram em campo neste domingo (26), na Arena MRV; veja como acompanhar na TV e na internet

Em confronto direto pelo G-4, Atlético-MG e Grêmio se enfrentam neste domingo (26), a partir das 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio Grande do Sul e Minas Gerais, exceto Juiz de Fora) na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Em busca da vaga direta para a Libertadores, o Atlético-MG chega embalado com quatro vitórias e dois empates nos últimos seis jogos disputados. Sem Igor Rabello, expulso na vitória sobre o Goiás por 2 a 1 na última rodada, o técnico Felipão poderá optar pela entrada de Jemerson no time titular.

Do outro lado, o Grêmio, com 59 pontos, foi derrotado pelo Corinthians por 1 a 0 após uma sequência de cinco vitórias consecutivas. Sem Pepê, suspenso, e Villasanti, machucado, o técnico Renato Portaluppi poderá optar pelo jovem Ronald no meio-campo.

Mais artigos abaixo

Em 76 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 31 vitórias, contra 24 do Atlético-MG, além de 21 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão, o tricolor gaúcho venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson, Saravia, Jemerson, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho e Rubens; Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Grêmio: Gabriel Grando, Fábio, Gustavo Martins (Rodrigo Ely), Bruno Uvini, Kannemann e Reinaldo; Ronald, Carballo e Cristaldo; Galdino (Besozzi) e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Desfalques

Atlético-MG

Igor Rabello, expulso contra o Goiás, cumprirá suspensão, enquanto Battaglia, Bruno Fuchs e Vargas, estão no departamento médico.

Grêmio

Pepê, com lesão muscular, está fora, assim como Villasanti, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?