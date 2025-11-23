+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoAtlético-MG
team-logoFlamengo
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Atlético-MG x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (25), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Pressionado após a derrota nos pênaltis por 5 a 4 para o Lanús, na final da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG volta suas atenções para o Brasileirão. Em 11º lugar, com 44 pontos, o Galo segue na disputa por uma vaga na próxima edição do torneio continental. Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli ainda aguarda a recuperação de Alan Franco, que segue como dúvida por lesão.

Do outro lado, o Flamengo lidera o Brasileirão e pode até confirmar o título nesta rodada: basta vencer na Arena e torcer por uma derrota do Palmeiras diante do Grêmio. Este será o último compromisso antes da final da Copa Libertadores contra o próprio Palmeiras

Para o duelo, o Rubro-Negro contará com os retornos de Erick Pulgar e Saúl, que cumpriram suspensão na vitória por 3 a 0 sobre o RB Bragantino. O técnico Filipe Luís, porém, pode optar por poupar peças e rodar o elenco já de olho na decisão do próximo sábado (29).

"Não penso no que está em jogo, penso simplesmente no que vai se apresentar durante o jogo e nosso principal objetivo é vencer. Um adversário muito difícil, um campo difícil. É verdade que tenho essa alegria (primeiro título da carreira), mas também tenho a tristeza da eliminação da Copa do Brasil nos pênaltis. O adversário vem ferido por perder a final de hoje. Mas conheço muito bem o treinador, é meu amigo, o Sampaoli. Sei taticamente o quanto é incrível e da dor de cabeça que vai ser preparar esse jogo. Mas só penso no que está no nosso controle, que é tentar vencer o jogo lá", afirmou o treinador.

Copa Libertadores
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Brasileirão
Fortaleza crest
Fortaleza
FOR
Atlético-MG crest
Atlético-MG
CAM

Atlético-MG: Everson; Saravia (Ruan), Vitor Hugo e Alonso; Guilherme Arana, Fausto Vera (Alan Franco), Alexsander, Gustavo Scarpa e Bernard (Rony); Hulk e Dudu.

Flamengo: Rossi; Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira (João Victor), Ayrton Lucas (Viña); Pulgar, Saúl, Luiz Araújo; Gonzalo Plata, Samu Lino (Everton Cebolinha), Wallace Yan (Juninho).

Desfalques

Flamengo

Pedro segue machucado.

Atlético-MG

Igor Gomes cumprirá suspensão, enquanto Cuello, Lyanco, Junior Santos, Caio Maia e Patrick estão no departamento médico. 

Quando é?

  • Data: terça-feira, 25 de novembro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG

Retrospecto recente

CAM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

FLA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/7
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

Últimos confrontos diretos

Em 94 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 39 vitórias, contra 34 do Atlético-MG, além de 21 empates. No último encontro válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2025, o Galo venceu nos pênaltis por 4 a 3.

CAM

Outros

FLA

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

1

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
0/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0