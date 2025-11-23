Atlético-MG x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Pressionado após a derrota nos pênaltis por 5 a 4 para o Lanús, na final da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG volta suas atenções para o Brasileirão. Em 11º lugar, com 44 pontos, o Galo segue na disputa por uma vaga na próxima edição do torneio continental. Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli ainda aguarda a recuperação de Alan Franco, que segue como dúvida por lesão.

Do outro lado, o Flamengo lidera o Brasileirão e pode até confirmar o título nesta rodada: basta vencer na Arena e torcer por uma derrota do Palmeiras diante do Grêmio. Este será o último compromisso antes da final da Copa Libertadores contra o próprio Palmeiras.

Para o duelo, o Rubro-Negro contará com os retornos de Erick Pulgar e Saúl, que cumpriram suspensão na vitória por 3 a 0 sobre o RB Bragantino. O técnico Filipe Luís, porém, pode optar por poupar peças e rodar o elenco já de olho na decisão do próximo sábado (29).

"Não penso no que está em jogo, penso simplesmente no que vai se apresentar durante o jogo e nosso principal objetivo é vencer. Um adversário muito difícil, um campo difícil. É verdade que tenho essa alegria (primeiro título da carreira), mas também tenho a tristeza da eliminação da Copa do Brasil nos pênaltis. O adversário vem ferido por perder a final de hoje. Mas conheço muito bem o treinador, é meu amigo, o Sampaoli. Sei taticamente o quanto é incrível e da dor de cabeça que vai ser preparar esse jogo. Mas só penso no que está no nosso controle, que é tentar vencer o jogo lá", afirmou o treinador.

Atlético-MG: Everson; Saravia (Ruan), Vitor Hugo e Alonso; Guilherme Arana, Fausto Vera (Alan Franco), Alexsander, Gustavo Scarpa e Bernard (Rony); Hulk e Dudu.

Flamengo: Rossi; Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira (João Victor), Ayrton Lucas (Viña); Pulgar, Saúl, Luiz Araújo; Gonzalo Plata, Samu Lino (Everton Cebolinha), Wallace Yan (Juninho).

Desfalques

Flamengo

Pedro segue machucado.

Atlético-MG

Igor Gomes cumprirá suspensão, enquanto Cuello, Lyanco, Junior Santos, Caio Maia e Patrick estão no departamento médico.

Quando é?

Data: terça-feira, 25 de novembro de 2025

terça-feira, 25 de novembro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 94 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 39 vitórias, contra 34 do Atlético-MG, além de 21 empates. No último encontro válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2025, o Galo venceu nos pênaltis por 4 a 3.

Classificação

