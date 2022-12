Atlético-MG encaminha venda de Nacho ao River Plate por US$ 3 milhões

Será abatida dívida de US$ 1 milhão nas tratativas. Galo receberá US$ 2 milhões com a negociação

O Atlético-MG está perto de acertar a venda de Nacho Fernández ao River Plate no mercado da bola. Os argentinos ofereceram US$ 3 milhões (R$ 15,91 milhões na cotação atual) e encaminharam a contratação do meia-atacante, como soube a GOAL.

A nova proposta é para abater a dívida dos mineiros com os argentinos, avaliada em US$ 1 milhão (R$ 5,3 milhões), e pagar mais US$ 2 milhões (R$ 10,6 milhões) pela aquisição do jogador de 32 anos. Os valores são exatamente o que o Galo pediu aos Millonarios durante as tratativas.

Ainda são discutidos moldes e alguns detalhes a mais nas tratativas para a venda do meio-campista argentino. O Atlético-MG, a princípio, quer receber o valor à vista, mas o River Plate tem preferência pelo pagamento parcelado. Esta indefinição não será o suficiente para melar a saída do atleta.

Nacho Fernández pediu para deixar a Cidade do Galo no mercado da bola. Ele queria voltar ao Monumental de Núñez para defender as cores do River Plate. A predileção pela volta é a vida pessoal. O atleta sente falta do país natal.

O meio-campista tinha contrato com o Atlético-MG até 31 de dezembro 2023. Na passagem pelo clube, sagrou-se bicampeão mineiro, venceu Brasileirão, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil.

Ele fez 87 partidas pelo clube de Belo Horizonte, com 14 gols marcados e oito assistências. No período, ficou em campo por 5.766 minutos e recebeu cartão amarelo em 13 oportunidades.