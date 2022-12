River não chega ao pedido do Atlético-MG, mas prepara nova oferta por Nacho

Primeira proposta dos argentinos é inferior aos US$ 3 milhões exigidos pelo Galo. Ainda será abatida dívida de US$ 1 milhão na negociação

O River Plate, da Argentina, conversa com o Atlético-MG sobre a possível contratação de Nacho Fernández no mercado da bola. A proposta mais recente não está nos moldes exigidos pelo Galo — US$ 3 milhões (R$ 16 milhões na cotação atual) —, mas ainda há tratativas para o desfecho, como soube a GOAL.

O argentino pediu para deixar o clube com o qual tem contrato até dezembro de 2023 e voltar ao Monumental de Núñez na janela de transferências. Os mineiros estão dispostos a atender à solicitação, mas fizeram a exigência do valor.

O Atlético-MG admite o abatimento da dívida no valor da venda — o Galo reconhece débito de US$ 1 milhão (R$ 5,32 milhões) com os argentinos. Desta forma, o River Plate teria que desembolsar US$ 2 milhões (R$ 10,65 milhões) a mais pela aquisição do atleta.

Aos 32 anos, Nacho Fernández avisou à diretoria e ao técnico Eduardo Coudet sobre o desejo de voltar ao país natal. O meio-campista chegou a Belo Horizonte em fevereiro de 2021 para a primeira experiência internacional.

Na passagem pela Cidade do Galo, conquistou duas edições de Mineiro e foi campeão de Brasileirão, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. Ele fez 109 partidas pelo time, com 19 gols marcados e 21 assistências.