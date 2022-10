Atlético-MG leva transfer ban por compra de Nacho e promete pagamento neste mês

Clube deve US$ 2,5 milhões ao River Plate pela aquisição do meio-campista de 32 anos. Valor será pago ainda este mês, como soube a GOAL

O Atlético-MG foi punido pela Fifa com um transfer ban (sanção que impede a inscrição de novos jogadores) por causa da contratação de Nacho Fernández, do Rive Plate. Os mineiros não pagaram a última parcela do acordo aos argentinos e receberam a sanção da entidade que rege o futebol. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela GOAL.

O Galo providencia recursos para quitar a pendência com o clube de Buenos Aires ainda em outubro, mesmo que a janela de transferências do país tenha início previsto para 11 de janeiro. A ideia é encerrar o débito e manter boa relação com os argentinos, como soube a GOAL.

O valor devido pelo Atlético-MG é de US$ 2,5 milhões (R$ 13,24 milhões na cotação atual). O Galo se comprometeu a pagar US$ 6 milhões pela contratação do meio-campista, atualmente com 32 anos.

A chegada do atleta à Cidade do Galo aconteceu em março de 2021, logo no início da temporada passada. Na passagem pelo clube, ele soma 103 jogos, com 19 gols e 21 assistências. No período, foi campeão mineiro duas vezes, brasileiro e da Copa do Brasil.

O contrato de Nacho Fernández no Atlético-MG se encerra em 31 de dezembro de 2023. Ele é dono do segundo maior salário do elenco na CLT, avaliado em R$ 14.114.880,00 por temporada. O valor só é inferior ao recebido pelo Hulk. A reportagem teve acesso a documentos que mostram as remunerações mensais dos atletas em Belo Horizonte.