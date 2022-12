Atlético-MG está disposto a vender Nacho ao River Plate por cerca de US$ 3 milhões

Galo tem dívida com os argentinos pela compra do atleta de 32 anos. Diretoria não descarta negociá-lo para o River Plate

O Atlético-MG está disposto a vender Nacho Fernández, de 32 anos, ao River Plate no mercado da bola, como soube a GOAL. Os argentinos tentam o retorno do meia-atacante e querem usar a dívida dos mineiros para chegarem a um acordo.

O Galo reconhece débito de US$ 1 milhão (R$ 5,24 milhões na cotação atual) pela aquisição do meio-campista, em fevereiro de 2020, mas quer mais que isso para negociá-lo em definitivo. A ideia é receber cerca de US$ 3 milhões (R$ 15,74 milhões), incluindo o abatimento da dívida.

A diretoria alvinegra gostaria de receber o valor à vista — a diferença em relação ao que o River Plate pagará é de US$ 2 milhões (R$ 10,49 milhões). A cúpula entende que é possível embolsar um dinheiro razoável com a venda do estrangeiro.

Nacho Fernández também aprova a transferência para o River Plate. O jogador sente saudade de Buenos Aires e também de atuar pelo clube do Monumental de Núñez. Há desejo de jogar novamente pela equipe da capital argentina.

O meia-atacante de 32 anos tem contrato com o Atlético-MG até 31 de dezembro de 2023. O jogador não atuava como titular absoluto do time comandado por Cuca, que deixou a Cidade do Galo em novembro passado.

Nacho Fernández fez 57 partidas pelo Galo em 2022, com 3.873 minutos em campo. No período, ele marcou nove gols e se responsabilizou por dez assistências.