Atlético-MG encaminha a contratação de Eduardo Coudet

Treinador argentino foi o escolhido da diretoria para a vaga de Cuca, que optou por não renovar contrato com o Galo

O Atlético-MG encaminhou a contratação de Eduardo Coudet para a próxima temporada, como soube a GOAL. A diretoria deixou o acordo alinhavado para 2023, o contrato será assinado até dezembro do próximo ano. Ele é tratado como o nome predileto da cúpula, especialmente do diretor de futebol Rodrigo Caetano, já que o Alvinegro busca um novo treinador após a saída de Cuca, de mal desempenho neste ano.

O argentino já havia trabalhado com o executivo atleticano no Internacional. Eles estiveram juntos no Beira-Rio em 2020, antes de Coudet deixar o clube para trabalhar no Celta de Vigo, da Espanha, ainda em outubro daquele ano.

Coudet era uma das cinco opções listadas pelo Atlético para a temporada seguinte. O plano A da diretoria era o também argentino Juan Pablo Vojvoda. Entretanto, o treinador renovou com o Fortaleza por mais duas temporadas, recebendo o dobro do salário e com carta branca para mudar o elenco.

Livre no mercado desde a saída do River Plate, da Argentina, Marcelo Gallardo foi procurado pela diretoria alvinegra, mas pediu 10 milhões de dólares por ano para trabalhar no Brasil.

Fernando Diniz, que está prestes a renovar com o Fluminense, também foi cogitado, mas a situação era tratada como difícil, uma vez que o técnico já encaminhou a permanência no clube carioca até dezembro de 2024.

O último da lista era Odair Hellmann, que acertou a ida para o Santos após pedido de Paulo Roberto Falcão, novo executivo do clube paulista.