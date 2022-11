Atlético-MG consulta, e Gallardo pede R$4 milhões por mês para trabalhar no Brasil

Treinador deixou o River Plate há pouco tempo e foi alvo de ao menos dois brasileiros. Ele quer US$ 10 milhões por ano para atuar no país

Marcelo Gallardo quer US$ 10 milhões (R$ 53,88 milhões na cotação atual) por ano para assumir um clube do futebol brasileiro, como soube a GOAL. O valor representa uma remuneração de cerca de US$ 770 mil (R$ 4,140 milhões) por mês, incluindo o 13º salário.

A quantia pedida pelo argentino seria para ele e a comissão técnica, que conta também com os auxiliares Matías Biscay e Hernán Buján, o preparador de goleiros César Zinelli e os preparadores físicos Pablo Dolce e Marcelo Tulbovitz. Ao todo, são oito profissionais na equipe. Ainda há uma especialista em neurociência, Sandra Rossi, e o assistente Diego Gamalero.

O argentino, que anunciou a saída do River Plate ao fim do contrato, foi procurado por ao menos dois clubes do Brasil na atual janela de transferências. Um deles é o Atlético-MG, que confirmou a consulta em entrevista coletiva do diretor de futebol Rodrigo Caetano. O pedido inviabilizou qualquer tipo de negociação para trabalhar no país.

Além da exigência financeira, Gallardo deixou claro aos interessados que sonha em trabalhar no futebol europeu a partir de 2023. Ele deseja ficar seis meses sem trabalhar, até junho do próximo ano, e iniciar a próxima temporada no continente.

No ano passado, o São Paulo fez consulta para tentar a contratação do treinador, que ainda estava empregado no River Plate. À época, ele pediu US$ 1 milhão por mês para trabalhar no Morumbi. O argentino foi prontamente descartado pela diretoria.

Marcelo Gallardo sonha em seguir passos semelhantes ao de compatriotas que se destacam na Europa, casos de Diego Simeone, hoje no Atlético de Madrid, e Mauricio Pochettino, que está sem clube desde que deixou o comando do Paris Saint-Germain.