Quem vai ser o próximo técnico do Atlético-MG?

Com a saída de Cuca, clube mira o argentino Juan Pablo Vojvoda. Mas Eduardo Coudet, Fernando Diniz e Odair Hellmann são nomes que agradam à diretoria

Cuca deixou o comando do Atlético-MG, e a diretoria busca um nome para a próxima temporada. O predileto é Juan Pablo Vojvoda, que deve deixar o Fortaleza após duas temporadas. Entretanto, há outros nomes na lista do clube, como soube a GOAL.

O Galo formalizará uma proposta por Vojvoda nas próximas horas. O técnico é o preferido do departamento de futebol, mas há outros quatro interessados em tê-lo para 2023: Corinthians, Fortaleza, Santos e Vasco. O treinador já foi procurado por todos os demais.

Diante da concorrência por Vojvoda, o Atlético-MG define outras alternativas para o ano seguinte. A prioridade é um técnico que tenha se destacado no futebol brasileiro nos últimos anos e que conheça a liga local. Fernando Diniz, que está perto de renovar contrato com o Fluminense, também é um nome que conta com a aprovação da diretoria. O técnico ainda não recebeu contato.

Eduardo Coudet, que ficou livre do contrato com o Celta, da Espanha, é uma das opções do clube para 2023. Ele, contudo, não foi procurado para conversar sobre a possível ida ao clube. A situação é idêntica à de Odair Hellmann. O brasileiro deixou o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, e também agrada, mas nem sequer foi procurado.