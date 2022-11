Vojvoda renova com o Fortaleza pelo dobro do salário e carta branca para mudar o elenco

Clube anunciou renovação do treinador argentino até dezembro de 2024; ele e sua comissão receberão 140% a mais em novo vínculo

O Fortaleza anunciou a renovação do cobiçado Juan Pablo Vojvoda até dezembro de 2024. O treinador argentino assinou com o clube cearense e terá um aumento salarial duas vezes superior à antiga remuneração, além de carta branca para mexer e mudar o elenco, como soube a GOAL.

O treinador e a comissão técnica recebiam cerca de R$ 250 mil por mês no antigo contrato, que se encerraria no fim de 2022. Porém, com o novo compromisso, ele e a equipe receberão algo perto de R$ 600 mil mensais, uma valorização de 140% nos salários.

O aumento salarial faz parte de um processo de valorização do estrangeiro. O presidente Marcelo Paz confia no trabalho feito por ele nos últimos dois anos e crê que a permanência será relevante para o projeto do Leão do Pici nos próximos anos.

Vojvoda não teve apenas o aumento salarial como atrativo para seguir no Fortaleza por mais duas temporadas. O argentino recebeu também a promessa de que terá as solicitações atendidas para modificar o elenco. Ele terá carta branca para contratar e dispensar jogadores que estão fora dos planos: já sabe quem são os nomes que devem deixar o Leão para a próxima temporada e, agora, avalia apenas as necessidades do plantel.

Após classificar o Fortaleza para sua segunda edição seguida na Copa Libertadores, Vojvoda recusou propostas salariais superiores e outros gigantes do futebol brasileiro para seguir no Tricolor. Atlético-MG, Santos e Vasco formalizaram ofertas para contar com o treinador, mas ouviram respostas negativas. O Corinthians fez uma consulta pelo técnico após saber da saída de Vítor Pereira, mas também recebeu a recusa do argentino. Ele já havia sinalizado aos interessados que deveria renovar com o Fortaleza nos últimos dias.

Na passagem pela Arena Castelão, onde trabalha desde maio de 2021, Juan Pablo Vojvoda conquistou três títulos: ele foi bicampeão do Campeonato Cearense e levou a Copa do Nordeste em uma oportunidade. No Brasileirão, levou o clube a uma história quarta colocação na edição 2021, e comandou uma impressionante reação do Tricolor no segundo semestre de 2022, não só livrando a equipe do rebaixamento como assegurando uma vaga na próxima pré-Libertadores.