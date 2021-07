Atlético-MG descarta contratação de Róger Guedes, próximo de ficar livre no mercado

Jogador conquistou identificação com o Galo em curta passagem, mas clube vê elenco qualificado e sem a necessidade de grandes reforços

O destino do atacante Róger Guedes não será o Atlético-MG. O jogador de 24 anos, que tenta liberação do contrato com o Shandong Taishan (ex-Luneng), da China, pretende voltar ao Brasil e tem o Corinthians como destino provável, conforme a Goal adiantou. A reportagem, agora, também apurou que a contratação de Róger Guedes não está nos planos da diretoria do Galo no momento, apesar da identificação com o jogador.

Os dirigentes do clube mineiro entendem que o atual elenco é qualificado e descarta altos investimentos em novas aquisições. O Atlético ainda possui parcelas a serem pagas em contratações de reforços da última temporada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O empresário de Guedes, Paulo Pitombeira, tenta a liberação imediata do atleta junto ao Shandong, já que sua entrada na China foi vetada por conta dos protocolos de saúde em função da pandemia da Covid-19. Assim, o jogador não poderia atuar pelo Shandong até o fim deste ano.

O contrato de Róger Guedes é válido até o fim de 2022, mas o atacante argumenta que está muito tempo inativo e pode ter a sequência da carreira prejudicada pelo período longe dos gramados.

A passagem de Róger Guedes pelo Galo

Em 2018, Róger Guedes teve uma rápida passagem no Galo e, apesar do pouco tempo, conquistou o carinho da torcida, que frequentemente pediu seu retorno nos últimos anos.

Mais artigos abaixo

Na época, o atacante, sem espaço no Palmeiras foi emprestado ao Atlético e teve um início bem difícil, chegando ao ponto de ter sua dispensa cogitada internamente internamente. Porém, os rumos mudaram, e Guedes passou a ser peça fundamental do time no início do Brasileirão. A partir daí, o jogador chamou atenção do time chinês que o adquiriu em definitivo, junto ao Palmeiras, dono dos direitos econômicos. O valor total da transferência foi de 9 milhões de euros, dos quais o Atlético-MG ficou com 2,5 milhões.

Pelo clube mineiro, Róger Guedes fez 28 jogos e marcou 13 gols em seis meses.