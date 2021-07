Corinthians negocia com Róger Guedes e tenta acordo antes de rescisão do atacante

À procura de um atacante para reforçar o elenco de Sylvinho, o Timão tenta avançar nas tratativas com Róger Guedes, que acerta rescisão na China

O Corinthians trabalha para reforçar o elenco ainda mais depois da contratação de Giuliano no mercado da bola. A diretoria já iniciou tratativas para fechar com o atacante Róger Guedes, que tenta se desvencilhar do contrato com o Shandong Luneng, da China.

O jogador está no Brasil desde a última semana e deixa a negociação para se desvincular do clube chinês nas mãos de seu estafe, liderado pelo empresário Paulo Pitombeira. O representante do jogador também é o responsável pelas conversas com o Timão nos bastidores. A ideia do empresário é que a negociação seja conduzida e alinhavada até o fim da semana.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Corinthians é visto como favorito para levar o jogador neste momento, conforme apurado pela Goal. O Grêmio também chegou a fazer uma consulta pelo atleta, mas não avançou nas negociações. Guedes ainda vê a possibilidade de jogar pelo Timão como uma situação bastante atrativa.

Procurado para falar sobre a situação, o empresário Paulo Pitombeira disse à reportagem: "Estamos negociando a rescisão do Róger Guedes e só vamos abrir conversas com qualquer clube do mundo quando a rescisão for confirmada. Tenho ligações diárias de clubes do mundo inteiro (interessados)".

Róger Guedes poderia dar uma opção a mais para o técnico Sylvinho na Neo Química Arena. O atacante de 24 anos atua pelos lados do gramado e como referência. Hoje, o Corinthians não tem muitos nomes à disposição para o setor. O trio de ataque é normalmente formado por Mateus Vital, Gustavo Mosquito e Jô. A comissão técnica ainda tem outras quatro opções para o comando do ataque: Cauê, Felipe Augusto, Léo Natel, Marquinhos e Rodrigo Varanda.

O atacante, que se profissinalizou pelo Criciúma e acumula passagens por Palmeiras e Atlético-MG, está no Shandong Luneng desde 2018. Ele ainda disputou as temporadas 2019 e 2020. Róger Guedes não entra em campo desde 19 de dezembro passado, em jogo válido pela final da Copa Chinesa. Na ocasião, o seu time se sagrou campeão com uma vitória por 2 a 0 sobre o Jiangsu Suning.