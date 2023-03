Atlético-MG x Carabobo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Pré-Libertadores

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (1), pelo jogo de volta da segunda fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-MG e Carabobo entram em campo na noite desta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da segunda fase da Pré-Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, do Star+ e do Globoplay, no streaming, e do GE, na internet.

Após empatarem sem gols no primeiro jogo, quem vencer irá avançar à próxima fase. Em casa, o Atlético-MG conta com o apoio de sua torcida para confirmar o seu favoritismo e conquistar a classificação. Fuchs, Arana, Igor Rabelo e Alan Kardec continuam sendo os desfalques do Galo.

Já o Carabobo quer surpreender o adversário. O time não tem ausências confirmadas no duelo desta quarta. Vale lembrar que quem passar desse confronto irá enfrentar Universidad de Quito ou Millonarios.

Prováveis escalações

Escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Jemerson, Réver (Nathan Silva), Dodô; Allan, Edenílson, Patrick, Pedrinho (Zaracho), Paulinho e Hulk.

Escalação do Carabobo: Vachoux; Cuesta, Aponte, Rodríguez e Pernía; González, Flores e Juan Camilo Pérez; Covea, Tortolero e Apaolaza.

Desfalques

Atlético-MG

Bruno Fuchs, Guilherme Arana, Igor Rabelo e Alan Kardec seguem no departamento médico.

Carabobo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?