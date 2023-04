Atlético-MG x Brasil de Pelotas ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12) pelo jogo de ida da terceira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

O Atlético-MG recebe o Brasil de Pelotas entram em campo na noite desta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime, no streaming.

Após conquistar o campeonato mineiro com duas vitórias sobre o América, o Atlético-MG agora vira as suas atenções para a Copa do Brasil. O Galo quer responder em campo às expectativas e não possui desfalques confirmados.

Do outro lado, o Brasil de Pelotas teve tempo para se preparar para a partida, já que não avançou para a fase final do gaúcho. O Xavante quer tentar surpreender o rival, também de olho na estreia na Série D.

Escalações

Escalação do Atlético-MG: Everson; Saravia, Nathan Silva, Lemos e Dodô; Otávio, Pedrinho, Edenilson e Patrick; Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

Escalação do Brasil de Pelotas: Marcelo Pitol; Luís Gustavo, João Marcus, Rafael Dumas e Rennan Siqueira; Amaral e Guilherme Nunes; Patrick, Luiz Felipe e Márcio Jonatan; Da Silva. Técnico: Rogério Zimmermann.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Brasil de Pelotas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?