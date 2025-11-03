+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoAtlético-MG
team-logoBahia
Mounique Vilela

Atlético-MG x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Bahia e enfrentam nesta quarta-feira (5), às 20h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Após empatar sem gols com o Internacional na última rodada, o Atlético-MG volta a campo buscando se aproximar do G-7. Em 13º lugar, com 37 pontos e um jogo a menos disputado, o Galo está a 10 pontos do Fluminense, sétimo colocado. Em 30 jogos, acumula nove vitórias, 10 empates e seis derrotas. Aproveitamento de 41%.

Por outro lado, o Bahia é o quinto colocado, com 52 pontos. Na última rodada, o Tricolor Baiano venceu o RB Bragantino por 2 a 1. Ademir, que cumpriu suspensão, volta a ficar à disposição.

Brasileirão
Fortaleza crest
Fortaleza
FOR
Atlético-MG crest
Atlético-MG
CAM
Brasileirão
Bahia crest
Bahia
BAH
Sport crest
Sport
SPO

Atlético-MG: Everson; Ruan, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alexsander (Gabriel Menino) Alan Franco, Scarpa e Bernard; Dudu e Rony.

Bahia: Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Luiz Gustavo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Rodrigo Nestor, Erick Pulga (Ademir), Tiago e Willian José.

Escalações de Atlético-MG x Bahia

Atlético-MGHome team crest

3-4-3

Formação

4-3-3

Home team crestBAH
22
Everson
16
Ruan
26
R. Saravia
6
J. Alonso
13
G. Arana
21
A. Franco
5
A. Gomes
10
G. Scarpa
7
Hulk
11
Bernard
92
Dudu
96
Ronaldo
13
S. Arias
33
D. Duarte
46
Luciano Juba
4
Kanu
15
M. Araujo
6
Jean Lucas
26
N. Acevedo
8
C. Oliveira Souza
77
Tiago
7
A. Santos

4-3-3

BAHAway team crest

CAM
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Sampaoli

BAH
-Escalação

Reservas

Técnico

  • R. Ceni

Desfalques

Atlético-MG

Vitor Hugo está suspenso, enquanto Lyanco, Júnior Santos, Cuello e Caio Maia estão machucados

Bahia

Ramos Mingo cumprirá suspensão, enquanto Kayky, Gabriel Xavier, Sanabria, Gilberto e Caio Alexandre estão no departamento médico.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 05 de novembro de 2025
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG 

Retrospecto recente

CAM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

BAH
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Em 60 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 24 vitórias, contra 17 do Bahia, além de 19 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Tricolor Baiano venceu por 2 a 1. 

CAM

Outros

BAH

1

1

Empate

3

Vitórias

4

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0