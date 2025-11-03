Atlético-MG x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Atlético-MG e Bahia e enfrentam nesta quarta-feira (5), às 20h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após empatar sem gols com o Internacional na última rodada, o Atlético-MG volta a campo buscando se aproximar do G-7. Em 13º lugar, com 37 pontos e um jogo a menos disputado, o Galo está a 10 pontos do Fluminense, sétimo colocado. Em 30 jogos, acumula nove vitórias, 10 empates e seis derrotas. Aproveitamento de 41%.

Por outro lado, o Bahia é o quinto colocado, com 52 pontos. Na última rodada, o Tricolor Baiano venceu o RB Bragantino por 2 a 1. Ademir, que cumpriu suspensão, volta a ficar à disposição.

Atlético-MG: Everson; Ruan, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alexsander (Gabriel Menino) Alan Franco, Scarpa e Bernard; Dudu e Rony.

Bahia: Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Luiz Gustavo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Rodrigo Nestor, Erick Pulga (Ademir), Tiago e Willian José.

Desfalques

Atlético-MG

Vitor Hugo está suspenso, enquanto Lyanco, Júnior Santos, Cuello e Caio Maia estão machucados

Bahia

Ramos Mingo cumprirá suspensão, enquanto Kayky, Gabriel Xavier, Sanabria, Gilberto e Caio Alexandre estão no departamento médico.

Quando é?

Data: quarta-feira, 05 de novembro de 2025

quarta-feira, 05 de novembro de 2025 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 60 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 24 vitórias, contra 17 do Bahia, além de 19 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Tricolor Baiano venceu por 2 a 1.

Classificação

