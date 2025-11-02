Atlético de Madrid x Union Saint-Gilloise: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Atlético de Madrid e Union Saint-Gilloise se enfrentam nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, pela quarta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá tranmissão ao vivo da HBOMax via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a vitória sobre o Sevilla por 3 a 0, o Atlético de Madrid volta suas atenções para a disputa da Champions League. Fora da zona de classificação direta para as oitavas de final, os Colchoneros ocupam a 19ª posição, com três pontos. Até aqui, a equipe comandada por Diego Simeone foi derrotada por Liverpool por 3 a 2 e Arsenal por 4 a 0, mas venceu o Eintracht Frankfurt por 5 a 1.

Por outro lado, o Union Saint-Gilloise fecha a zona de classificação para os playoffs das oitavas de final da Champions League. Em 24º lugar, também com três pontos, o time belga venceu o PSV por 3 a 1 na estreia, mas na sequência foi derrotado por Newcastle e Inter de Milão, ambos por 4 a 0.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Baena, Gonzalez; Sorloth, Alvarez.

Union Saint-Gilloise: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Niang, De Perre, Zorgane, Khalaily; Hadj, Giger; Rodriguez.

Desfalques

Atlético de Madrid

Sem desfalques confirmados.

Union Saint-Gilloise

Mohammed Fuseini está lesionado.

Quando é?

Data: terça-feira, 04 de novembro de 2025

terça-feira, 04 de novembro de 2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano- Madri, ESP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

