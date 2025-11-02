+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoAtlético de Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoUnion Saint-Gilloise
ASSISTA COM A
Mounique Vilela

Atlético de Madrid x Union Saint-Gilloise: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (04), no Estádio Riyadh Air Metropolitano; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético de Madrid e Union Saint-Gilloise se enfrentam nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, pela quarta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá tranmissão ao vivo da HBOMax via streaming(veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Após a vitória sobre o Sevilla por 3 a 0, o Atlético de Madrid volta suas atenções para a disputa da Champions League. Fora da zona de classificação direta para as oitavas de final, os Colchoneros ocupam a 19ª posição, com três pontos. Até aqui, a equipe comandada por Diego Simeone foi derrotada por Liverpool por 3 a 2 e Arsenal por 4 a 0, mas venceu o Eintracht Frankfurt por 5 a 1.

Por outro lado, o Union Saint-Gilloise fecha a zona de classificação para os playoffs das oitavas de final da Champions League. Em 24º lugar, também com três pontos, o time belga venceu o PSV por 3 a 1 na estreia, mas na sequência foi derrotado por Newcastle e Inter de Milão, ambos por 4 a 0.

La Liga
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI
Campeonato Belga
Anderlecht crest
Anderlecht
AND
Union Saint-Gilloise crest
Union Saint-Gilloise
GIL

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Baena, Gonzalez; Sorloth, Alvarez.

Union Saint-Gilloise: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Niang, De Perre, Zorgane, Khalaily; Hadj, Giger; Rodriguez.

Escalações de Atlético de Madrid x Union Saint-Gilloise

Atlético de MadridHome team crest

4-4-2

Formação

4-3-3

Home team crestGIL
13
J. Oblak
17
D. Hancko
3
M. Ruggeri
16
N. Molina
24
R. Le Normand
10
A. Baena
6
C
Koke
20
G. Simeone
8
P. Barrios
7
A. Griezmann
19
J. Alvarez
37
K. Scherpen
26
R. Sykes
16
C
C. Burgess
25
A. Khalaili
5
K. Mac Allister
8
A. Zorgane
6
K. van de Perre
17
R. Schoofs
22
O. Niang
13
K. Rodriguez
10
A. Ait El Hadj

4-3-3

GILAway team crest

ATM
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Simeone

GIL
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Hubert

Desfalques

Atlético de Madrid

Sem desfalques confirmados. 

Union Saint-Gilloise

Mohammed Fuseini está lesionado.

Quando é?

  • Data: terça-feira, 04 de novembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano- Madri, ESP

Retrospecto recente

ATM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

GIL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Em 12 jogos disputados entre as equipes, o Liverpool soma sete vitórias, contra quatro do Liverpool, além de um empate. No último encontro válido pela Champions League 2024/25, os Reds venceram por 2 a 0.

Classificação

Links úteis

Publicidade
0