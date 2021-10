Atlético-GO x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta quarta-feira (6), pela 24ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo de equipes que estão no meio da tabela, Atlético-GO e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (6), no estádio Antônio Accioly, a partir das 19h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Athletico-PR DATA Quarta-feira, 6 de outubro de 2021 LOCAL Antônio Accioly, Goiânia - GO HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Farinha e Daniel Parro (RJ)

Quarto árbitro: Victor Lucas Pereira Silva (GO)

VAR: Rodrigo Carvalhães de miranda (RJ)

Auxiliar do VAR: Silbert Faria Sisquim (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Furacão quer a vitória para subir na tabela / Foto: Getty Images

O Premiere, na tv fechada, irá transmitir a partida desta quarta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Atlético-GO chega confiante para o jogo desta quarta-feira após vencer fora de casa e com propriedade o Fortaleza, uma das sensações do campeonato.

O Dragão tem dúvida quanto às condições de Marlon Freitas, recuperado de lesão no pé, mas que ainda ainda trabalha a questão física.

Após atuar com um time alternativo na rodada do fim de semana, o Athletico-PR deve voltar a mandar a campo ao menos boa parte dos seus titulares.

O Furacão não poderá contar com Thiago Heleno, suspenso, enquanto Lucas Halter e Matheus Babi seguem no departamento médico, com previsão de retorno para 2022.

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Arnaldo, Éder, Wanderson e Natanael; William Maranhão, Baralhas (Matheus Barbosa) e João Paulo; Ronald, André Luis e Zé Roberto..

Provável escalação do Athletico-PR: LSantos; Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Lucas Fasson; Marcinho, Richard, Erick e Abner; Terans, Nikão e Bissoli.i.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 3 Atlético-GO Brasileirão 2 de outubro de 2021 Atlético-GO 0 x 0 Cuiabá Brasileirão 26 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Atlético-GO Brasileirão 9 de outubro de 2021 16h30 (de Brasília) RB Bragantino x Atlético-GO Brasileirão 13 de outubro de 2021 21h30 (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 3 x 0 Athletico-PR Brasileirão 3 de outubro de 2021 Athletico-PR 2 x 0 Peñarol Copa Sul-Americana 30 de setembro de 2021

Próximas partidas