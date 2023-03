Atlético-GO x Volta Redonda ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (15), pela segunda fase do torneio; veja como acompanhar na TV

Atlético-GO e Volta Redonda se enfrentam na noite desta quarta-feira (15), no Estádio do Dragão, às 19h (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com a vitória sobre a Aparecidense por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano, o Atlético-GO volta as atenções para a disputa da Copa do Brasil. Na primeira fase, a equipe eliminou o Atlético-BA após empatar sem gols.

Do outro lado, o Volta Redonda eliminou o Falcon por 3 a 1 na primeira fase da Copa do Brasil, e chega animado com a vitória sobre o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal do Cariocão.

Em quatro jogos disputados entre as equipes, o Volta Redonda registra duas vitórias, contra uma do Atlético-GO, além de um empate. No último encontro, válido pela fase de grupos da Série C de 2007, o Dragão venceu por 2 a 1.

Prováveis e scalações

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Lucas Gazal, Emerson Santos e Jefferson; Matheus Sales, Rhaldney e Araos; Shaylon, Felipe Vizeu e Luiz Fernando.

Volta Redonda: Vinícius Dias; Wellington Silva, Alix Vinícius, Sandro Silva e Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu e Luciano Naninho; Pedrinho, Luizinho e Lelê.

Desfalques

Atlético-GO

Gustavo Coutinho cumprirá suspensão automática.

Volta Redonda

Daniel Felipe sofreu lesão e está fora.

Quando é?