Atlético de Madrid x Villarreal: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Partida acontece neste domingo (21), pela segunda rodada de La Liga; veja como acompanhar na internet

Atlético de Madrid e Villarreal se enfrentam neste domingo (21), no Wanda Metropolitano, a partir das 14h30 (de Brasília), pela segunda rodada de La Liga. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Pela segunda rodada do campeonato, o time de Diego Simeone vem com força máxima para o clássico espanhol. A expectativa é que o treinador argentino mantenha Morata e João Félix como dupla de ataque, já que a equipe vem sem desfalques para o duelo.

Do outro o Villarreal, vem para essa partida com um olho nos play-offs da Conferência League, mesmo após conseguir uma vitória no primeiro duelo. Mesmo assim, o Submarino Amarelo deve vir com força máxima para o clássico.

Prováveis escalações

Possível escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Savic, Witsel, Reinildo, Saúl; Koke, Lemar, Llorente; Morata e João Félix.

Possível escalação do Villarreal: Reina; Fuente, Mandi, Cuenca, Pedraza; Chukwueze, Coquelín, Morlanes, Baena; Gerard Moreno e Morales.

Desfalques da partida

Atlético de Madrid:

Felipe e José Giménez: lesionados

Villarreal:

Alberto Moreno, Arnaut Danjuma, Manu Trigueros: lesionados

Quando é?

JOGO Atlético de Madrid x Villarreal DATA Domingo, 21 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Wanda Metropolitano - Madri, ESP HORÁRIO 14h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ricardo de Burgos (ESP)

Assistentes: Ignacio Iglesias Villanueva (ESP)

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético de Madrid

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 0 x 4 Atlético de Madrid Amistoso 7 de agosto de 2022 Getafe 0 x 3 Atlético de Madrid La Liga 15 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Valencia x Atlético de Madrid La Liga 29 de agosto de 2022 17h (de Brasília) Real Sociedad x Atlético de Madrid La Liga 3 de setembro de 2022 13h30 (de Brasília)

Villarreal

JOGO CAMPEONATO DATA Real Valladolid 0 x 3 Villarreal La Liga 13 de agosto de 2022 Villarreal 4 x 2 HNK Play-offs da Liga da Conferência 18 de agosto de 2022

Próximas partidas