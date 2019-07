Advogado de Griezmann: "Atlético de Madrid está agindo de má fé"

Segundo representante do jogador, time Colchonero "comunica o contrário do que foi dito em privado"

A novela "Griezmann, e " parece estar mesmo longe do fim. Neste sábado, foi a vez do advogado do jogador, Sevan Karian, dar entrevista ao jornal L'Equipe e afirmou que seu cliente está surpreendido pelas decisões da equipe madridists.

"Griezmann está muito decepcionado pela atitude do Atlético e de seus dirigente, que agem de muita má fé e comunicam o contrário do que disseram em privado".

A "guerra" entre Atlético de Madrid contra o Barcelona e também Griezmann, se dá pelo fato dos Colchoneros não estarem de acordo com o valor recebido pela transferência do atacante: 120 milhões de euros - referentes à multa rescisória do francês a partir de 1º de julho.

Segundo o Atleti, o Barcelona deveria ter pagar 200 milhões de euros, pois afirma que tem indícios de que Griezmann e Barça teriam acertado a transferência antes da queda da multa.

No entanto, Barcelona e Griezmann negam as afirmações dos madridistas e o jogador, inclusive, já foi anunciado como novo reforço do time do Camp Nou.