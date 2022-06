Athletico-PR x RB Bragantino: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (25), pela 14ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar na TV e na internet

Athletico-PR e RB Bragantino se enfrentam na tarde deste sábado (25), às 16h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 14ª rodada do Brasileirão 2022. A partida terá transmissão ao vivo da Furacão TV, e do canal do Casimiro na Twitch, na internet, apenas para inscritos. Na GOAL, o torcedor acompanha a partida em tempo real.

O Athletico-PR entra em campo na Arena da Baixada querendo dar sequência há sua boa fase. O time de Luis Felipe Scolari não perde há sete partidas no Brasileirão (quatro vitórias e três empates).

O Furacão, que ganhou do Bahia no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, já pensa no compromisso pela Copa Libertadores na próxima semana e, por isso, deve atuar com uma equipe alternativa, com jogadores como Khellven e Terans sendo poupados.

O RB Bragantino, por sua vez, está literalmente no meio da tabela, ocupando o décimo lugar, com 18 pontos marcados. O Massa Bruta não perde há quatro jogos no campeonato (duas vitórias e duas derrotas).

Para o duelo deste sábado, o Braga conta com os retornos de Jadsom, que cumpriu suspensão, e Léo Ortiz, recuperado. A baixa no time de Maurício Barbieri é Renan, que testou positivo para covid-19 durante a semana.

Nos últimos oito confrontos diretos entra as equipes, o Athletico-PR venceu quatro vezes, o RB Bragantino uma, além de três empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do ATHLETICO-PR: Bento, Orejuela, Pedro Henrique, Hernández, Pedrinho, Erick, Siles, Vitor Bueno, Cirino, Pablo e Cuello.

Possível escalação do RB BRAGANTINO: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Luan Cândido, Raul, Lucas Evangelista, Hyoran, Artur, Hurtado e Helinho.

Desfalques da partida

Athletico-PR:

Moisés: suspenso.

Renê: departamento médico.

RB Bragantino:

Renan: covid-19.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Athletico-PR é favorito contra o RB Bragantino nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,49 na vitória do Furacão, $ 3,07 no empate e $ 2,97 caso o Massa Bruta vença.

Outra odd popular é aposta sobre o número de gols na partida. Paga-se $ 1,56 para quem apostar que haverá mais de 1,5 gols, e $ 2,43 para quem apostar em menos de 1,5 gols. Há também a possibilidade de apostar na hipótese dupla, pagando-se $ 1,36 por uma vitória do Athletico-PR ou empate, ou ainda, $1,49 em caso de triunfo do RB Bragantino ou empate..

Quando é?

JOGO Athletico-PR x Internacional DATA Sábado, 25 de junho de 2022 LOCAL Arena da Baixada, Curitiba - PR HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Vieira (RN)

Assistentes: Jean dos Santos e Lorival das Flores (RN)

Quarto árbitro: Murilo Klein (PR)

VAR: Pablo Gonçalves Pinheiro (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

RB Bragantino

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 2 RB Bragantino Brasileirão 18 de junho de 2022 RB Bragantino 4 x 2 Coritiba Brasileirão 15 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Botafogo Brasileirão 4 de julho de 2022 20h (de Brasília) RB Bragantino x Avaí Brasileirão 9 de julho de 2022 16h30 (de Brasília)

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 2 Athletico-PR Copa do Brasil 22 de junho de 2022 Coritiba 0 x 1 Athletico-PR Brasileirão 19 de junho de 2022

Próximas partidas