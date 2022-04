Brasileirão na Twitch do Casimiro: acordo, jogos transmitidos e mais informações

A transmissão dos jogos do Brasileirão Série A está de casa nova. Isto porque, Casimiro Miguel, um dos maiores streamers do Brasil, transmitirá os duelos da competição em seu canal da Twitch, na internet.

Através da Lei do Mandante, o streamer assinou um acordo para transmitir os 19 jogos do Athletico, em casa, na competição.

Importante lembrar que as transmissões serão restritas apenas para os inscritos do canal de Casimiro, na Twitch. Com isso, o primeiro duelo que o streamer vai transmitir será entre Athletico e Atlético-MG, na Arena da Baixada, neste domingo (17), às 18h (de Brasília).

Além disso, para a transmissão, segundo o blog do jornalista Danilo Lavieri, o streamer já fechou um acordo com dois patrocinadores para o projeto.

Por meio de suas redes sociais, Casimiro anunciou a transmissão dos jogos e agradeceu o apoio dos fãs nessa nova jornada: "Muito obrigado pelo carinho de geral, sem o apoio da galera nunca conseguiríamos isso. Vamos seguir dando o nosso melhor pra trazer um monte de coisa legal pra live! Amo vocês!."

O Campeonato Brasileiro será a segunda competição transmitida de forma oficial pelo stremer, já que o mesmo exibiu o Campeonato Carioca nesta temporada. No Brasileirão passado, o streamer transmitiu jogos pontuais do Athletico na competição.

O Athletico, por sua vez, é o único time da competição que não assinou um acordo pelos direitos de transmissão da TV fechada e do pay-per-view e, por isso, pode negociar seus direitos através da Lei do Mandante, aprovada em setembro de 2021.

Como assistir aos jogos na Twitch?

Para assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro pelo canal da Twitch, basta acessar a plataforma e buscar por "Casimito", nome do canal de Casimiro Miguel.

Porém, para assistir aos jogos, é preciso ser inscrito no canal do streamer para, além disso, participar da transmissão utilizando o chat, por exemplo.

Quais jogos serão transmitidos por Casimiro?