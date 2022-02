Athletico-PR x Palmeiras: escalação, desfalques e mais da Recopa Sul-Americana 2022

Na Arena da Baixada, Athletico-PR e Palmeiras se enfrentam na noite desta quata-feira (23), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana.

A competição reúne os campeões das Copas Libertadores e Sul-Americana e vale o primeiro troféu das equipes em 2022.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Athletico-PR vai a campo com uma equipe modificada nesta quarta-feira.

O técnico Alberto Valentim fará uma mudança forçada, já que Pablo está lesionado, dando lugar a Rômulo. Além disso, Erick, Hugo Moura, Matheus Fernandes e Léo Cittadini devem estar entre os escolhidos pelo treinador.

Do outro lado, o Palmeiras também tem problemas para o jogo de ida na Arena da Baixada.

Com Gustavo Gómez afastado por covid-19 e Luan lesionado, Kuscevic e Murilo formarão a dupla de zaga.

No entanto, Zé Rafael está recuperado e foi relacionado.

Possível escalação do Athletico-PR: Vlachodimos; Lazaro, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Silva, Taarabt, Weigl, Everton; Yaremchuk, Nunez.

Possível escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael (Atuesta) e Jailson; Dudu, Raphael Veiga e Rony.

DESFALQUES

ATHLETICO-PR:

Pablo, Matheus Felipe, Kawan, Pedro Rocha, Matheus Babi e Reinaldo: lesionados

Julimar: covid-19.

Vitor Bueno: suspenso.

PALMEIRAS:

Gustavo Scarpa e Luan: lesionados.

Gustavo Gómez: covid-19.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Athletico-PR e Palmeiras será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na tv fechada, nesta quarta-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.