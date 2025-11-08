Athletico-PR x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Athletico-PR e Volta Redonda se enfrentam neste sábado (8), às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 36ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado por duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos disputados, o Athletico-PR está na briga pelo acesso à Série A. Em quarto colocado, com 56 pontos, o Furacão está a cinco pontos do líder Coritiba. Aproveitamento de 53%. Para o confronto, o técnico Odair Hellmann terá o retorno de Alan Kardec, que cumpriu suspensão na última rodada.

Por outro lado, o Volta Redonda está na luta contra o rebaixamento para a Série C. Em 19º lugar, com 34 pontos, o Voltaço está a quatro pontos do Athletic Club, primeira equipe fora do Z-4. Em 35 jogos, acumula oito vitórias, 10 empates e 17 derrotas na Série B.

Athletico-PR: Santos; Benavidez, Teran e Arthur Dias; Mendoza, Felipinho, Patrick, Zapelli e Léo Derik; Julimar e Kevin Viveros.

Volta Redonda: Jefferson Paulino; Jhonny, Igor Moraes, Bruno Barra e Sanchez; André Luiz, Thallyson e Raí; João Pedro, MV e Ygor Catatau.

Desfalques

Athletico-PR

Esquivel está lesionado.

Volta Redonda

Gabriel Pinheiro cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 8 de novembro de 2025

sábado, 8 de novembro de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Ligga Arena - Curitiba, PR

Retrospecto recente

Classificação

