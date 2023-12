Athletico-PR x Santos: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste domingo (3), pela penúltima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Athletico-PR e Santos se enfrentam neste domingo (3), a partir das 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TNT (exceto Paraná) na TV fechada, assim como pela Cazé TV e pela Rede Furacão no streaming (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há sete rodadas, o Athletico-PR volta a campo buscando reencontrar o caminho da vitória. O confronto marcará a despedida de Vitor Roque na na Ligga Arena. O atacante foi vendido para o Barcelona. Vale destacar que o Furacão está próximo de assegurar sua classificação para a Copa Sul-Americana 2023.

Do outro lado, o Santos segue na luta contra o rebaixamento. Caso vença neste domingo e o Bahia não ganhe sua partida, o Peixe garantirá a permanência na Séria A do Brasileirão. Lucas Lima, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna.

Em 62 jogos disputados entre as equipes, o Santos soma 29 vitórias, contra 18 do Athletico-PR, além de 15 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Matheus Felipe; Erick, Fernandinho, Cuello e Christian; Vitor Bueno e Zapelli; Willian Bigode. Técnico: Wesley Carvalho.

Santos: João Paulo; Joaquim, Messias (João Basso) e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Nonato e Mendoza (Kevyson ou Lucas Lima); Soteldo e Marcos Leonardo.

Desfalques

Athletico-PR

Alex Santana, Rômulo, Pablo, Kaique Rocha e Vida seguem lesionados

Santos

Sem desfalques confirmados.

