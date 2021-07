Athletico-PR x RB Bragantino: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (10), pela 11ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Athletico-PR e RB Bragantino se enfrentam neste sábado (10), às 17h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, visando a liderança do torneio. O duelo terá transmissão ao vivo no canal Casimito, na Twitch. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x Red Bull Bragantino DATA Sábado, 10 de julho de 2021 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 17h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Lucio Beiersdorf (RS)

Quarto árbitro: José Mendonça da Silva (PR)

VAR: Rodrigo Carvalhães (RJ)

Assistente VAR: Carlos Henrique Cardoso (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Furacão busca a vitória no Brasileirão / Foto: Divulgação Athletico-PR

O canal Casimito, na Twitch, vai transmitir o jogo deste sábado, às 17h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Como a TV Globo optou por não transmitir a partida, o Athletico-PR fechou uma parceria com Casimiro Miguel, maior streamer de esportes da Twitch.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o Santos por 2 a 1 no meio da semana, o Athletico-PR busca a recuperação visando o topo da tabela do Brasileirão.

O ataque será liderado por Matheus Babi, que soma três gols e uma assistência, em oito jogos disputados no campeonato.

Já o RB Bragantino, com 22 pontos, vem de empate com o Cuiabá, e busca voltar a vencer para seguir na briga pela liderança do Brasileiro.

A equipe terá o desfalque de Raul, que sofreu um estiramento na coxa esquerda, mas o meia Lucas Evangelista retorna após cumprir suspensão na última rodada.

Provável escalação do Athletico-PR: Bento; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno (Zé Ivaldo) e Nicolas; Richard, Christian e Terans (Léo Cittadini); Nikão, Vitinho e Matheus Babi.

Provável escalação do RB Bragantino: Schwengber; Weverton, Bruno, Natan, Edimar; Praxedes, Lucas Evangelista; Artur, Ramires, Helinho; Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 2 x 1 Fortaleza Brasileirão 3 de julho de 2021 Santos 2 x 1 Athletico-PR Brasileirão 6 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América de Cali x Athletico-PR Copa Sul-Americana 13 de julho de 2021 21h30 (de Brasília) Ceará x Athletico-PR Brasileirão 17 de julho de 2021 17h (de Brasília)

RED BULL BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 2 Bragantino Brasileirão 4 de julho de 2021 Bragantino 1 x 1 Cuiabá Brasileirão 7 de julho de 2021

Próximas partidas