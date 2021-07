Athletico x RB Bragantino no Twitch de Casimiro: veja como assistir ao jogo na plataforma

O jogo do Furacão será transmitido na live do streamer

O Athletico-PR, que vem utilizando métodos alternativos para transmitir confrontos no Brasileirão, anunciou a próxima novidade envolvendo a exibição de um de seus duelos: o jogo entre Athletico-PR x RB Bragantino, neste sábado (10), às 17h30 (de Brasília), terá transmissão na live do streamer Casimiro.

A partida, envolvendo dois dos melhores times neste início de Campeonato Brasileiro, será transmitida na Twitch, como tanto o streamer quanto o clube já anunciaram.

Casimiro é um dos principais streamers do país e já chegou a transmitir outros duelos em sua conta na plataforma: o jogo entre Athletico-PR x Vasco, no Brasileirão do ano passado, foi exibido em seu canal.

Confira como assistir o duelo entre Athletico-PR x RB Bragantino no canal de Casimiro na Twitch!

O BRASILEIRÃO VOLTOU! Como anunciei ontem na live, voltarei a transmitir jogos do Campeonato Brasileiro na minha Twitch! E o 1º jogo será o duelo entre o 2º e o 3º colocados! @AthleticoPR x @RedBullBraga, no sábado! A partir de 17H você vem comigo em mais uma transmissão! ⚽️ pic.twitter.com/ijuSeVtCl4 — Caze (@Casimiro) July 8, 2021

TWITCH - COMO ASSISTIR E QUANTO CUSTA?

O formato da transmissão será o mesmo que já foi utilizado em outros jogos: Casimiro fará uma live exclusiva aos assinantes do canal, onde comentará o jogo entre Athletico-PR x RB Bragantino com imagens. Clique AQUI para acessar o canal de Casimiro.

A assinatura tem valor de R$ 18,39 no primeiro mês. Depois disso, o valor é R$ 22,99. Caso você não seja assinante, poderá assistir a cinco minutos de jogo.

Como acessar?