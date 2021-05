Athletico no Brasileirão: como funciona e quanto custa assistir jogos na Furacão Live e Twitch?

Jogos do Furacão como mandante serão transmitidos pelas plataformas

A confusa novela envolvendo os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro ganhou um novo capítulo. O Athletico-PR anunciou o plano de transmitir seus jogos como mandante no Brasileirão em uma plataforma própria, o “FuracãoLive”, e no canal do Rubro-Negro na Twitch.

Com contratos de transmissão na TV aberta (Rede Globo) e na TV fechada (Turner – TNT ou Space), o torcedor do Furacão ganharam duas novas formas de acompanhar os jogos com mando de campo.

Confira como assistir e quanto custa o "FuracãoLive" e no canal oficial do clube na Twitch!

FURACÃO LIVE - COMO ASSISTIR E QUANTO CUSTA?

Os Sócios Furacão e os assinantes do Furacão Live poderão acompanhar os jogos no www.furacaolive.com.br ou no app da plataforma rubro-negra.

A assinatura mensal tem o valor de R$ 24,90 – os sócios rubro-negros possuem acesso gratuito.

TWITCH - COMO ASSISTIR E QUANTO CUSTA?

Na Twitch, os jogos estarão disponíveis no canal oficial do Athletico-PR. Além de estar em território brasileiro, é preciso o torcedor ser inscrito no canal.

Nesse caso, a assinatura tem valor de R$ 18,39 no primeiro mês. Depois disso, o valor é R$ 22,99.

Como acessar?