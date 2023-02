Athletico-PR x Operário-PR ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paranaense

Times entram em campo neste sábado (11), pela nona rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Athletico e Operário se enfrentam neste sábado (11), às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela abertura da nona rodada do Campeonato Paranaense. A partida terá transmissão ao vivo do Onefootball, da NSports, e do Furacão Live, na internet.

Invicto no Paranaense com sete vitórias e um empate, o Furacão busca abrir vantagem na liderança para não ver o rival colar. Atualmente, o Furacão soma 22 pontos, enquanto o Alvinegro de Ponta Grossa vem logo atrás com 19.

Para o confronto, o técnico Paulo Turra terá os retornos de Pedro Henrique, Thiago Heleno, Pedrinho, Christian e David Terans, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Cianorte por 1 a 0, além de Erick e Vitinho poupados.

Prováveis escalações

Escalação provável do Athletico: Bento, Khellven, Pedro Henrique,Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e David Terans; Canobbio, Vitinho (Cuello) e Pablo. Técnico: Paulo Turra.

Escalação provável do Operário: Talles; Sávio, William Machado, Jonathan Costa e Arthur Neves; Vinicius Diniz, Dudu, Luidy e Luiz Henrique; Vinicius Mingotti e Rafael Oller. Técnico: Rafael Guanaes.

Desfalques

Operário-PR

Bonfim, Alemão, Mateus Mendes, Felipe Tontini e Júnior Brandão seguem no departamento médico.

Athletico-PR

O Furacão segue sem contar com Mycael e Vitor Roque (Sul-Americano sub-20), além de Madson e Marcelo Cirino (lesionados).

Quando é?