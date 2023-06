Athletico-PR x Libertad ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (6), pela quinta rodada da fase do grupo G; veja como acompanhar na TV e na internet

O Athletico-PR recebe o Libertad na noite desta terça-feira (6), a partir das 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela quinta rodada do Grupo G da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na liderança do grupo com 7 pontos, o Athletico-PR entra em campo sabendo que, se vencer, garante a classificação à próxima fase da competição. O Rubro-Negro chegaria aos 10 pontos e não poderia mais ser alcançado pelo próprio adversário. O Furacão vem de vitória no fim de semana e colocou fim a uma sequência negativa de quatro jogos.

Já o Libertad está na terceira posição, com 6 pontos, e sabe que precisa pontuar fora de casa para seguir na luta por uma vaga nas oitavas de final. O time vem de derrota em clássico, mas não possui baixas confirmadas para o duelo.

Nos últimos sete jogos entre as equipes, o Athletico-PR venceu cinco vezes, o Libertad uma, além de um empate.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Hugo Moura, Erick e Christian; Vitor Roque, Agustín Canobbio e Tomás Cuello.

Libertad: Morínigo; Ramírez, Cardozo, Barboza e Mayada; Sanabria, Campuzano, Mendieta e Alcaraz; González e Oviedo.

Desfalques

Athletico-PR

Fernandinho e Pablo estão lesionados.

Libertad

Sem desfalques confirmados.

Quando é?