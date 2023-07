Athletico-PR x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (12), em Curitiba; veja como acompanhar na TV e na internet

O Athletico-PR recebe o Flamengo na noite desta quarta-feira (12), a partir das 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Como venceu a ida por 2 a 1, o Rubro-Negro joga com a vantagem do empate para avançar. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto SP), na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, e do Amazon Prime Video, no streaming.

Na TV Globo, o jogo será narrado por Luis Roberto, com os comentários de Junior e Ricardinho, enquanto no SporTV e no Premiere, a narração ficará a cargo de Renata Silveira, com os comentários Ana Thaís Matos e Grafite.

Depois da derrota para o Fortaleza por 1 a 0 no Brasileirão, o Athletico-PR busca reverter o placar criado pelo Flamengo no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Como perdeu por 2 a 1, o Furacão precisa vencer por dois gols para avançar direto. No torneio, a equipe vem de duas classificações nas disputas de pênaltis. Primeiro contra o CRB, na terceira fase, e na sequência diante do Botafogo, nas oitavas de final.

Do outro lado, o Flamengo, que empatou com o Palmeiras por 1 a 1 na última rodada do Brasileirão, não poderá contar com Bruno Henrique, que sofreu um estiramento ligamentar e pode ficar afastado dos gramados por um mês. Porém, Gabigol e Léo Pereira estão liberados e podem enfrentar o Furacão.

Pela Copa do Brasil, o Rubro-Negro eliminou o Maringá na terceira fase por 8 a 4 no placar agregado, além do Fluminense por 2 a 0 (agregado) nas oitavas de final.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia (Everton Ribeiro), Gerson e De Arrascaeta; Gabigol e Pedro. Técnico: Wesley Carvalho (interino).

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia (Allan), Victor Hugo e Everton Ribeiro; Arrascaeta e Pedro (Gabigol). Técnico: Jorge Sampaoli.

Desfalques

Athletico-PR

Fernando, Thiago Andrade, Willian Bigode e Rômulo, no departamento médico, devem ser desfalques no Athletico.

Flamengo

Bruno Henrique, Rodrigo Caio e Matheus França estão no departamento médico. Vidal está sendo negociado com o Athletico-PR.

Quando é?