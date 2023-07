Athletico-PR x Cruzeiro ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (29), pela 17ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Athletico-PR e Cruzeiro se enfrentam na tarde deste sábado (29), a partir das 16h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TNT (exceto Paraná), na TV fechada, e da Cazé TV e da Rede Furacão, no streaming.

Em quinto lugar com 26 pontos, o Athletico-PR entra em campo buscando a terceira vitória consecutiva para tentar entrar no G-4. O Furacão terá o reforço do meia Zapelli, que teve seu nome publicado no BID e já pode estrear pelo Rubro-Negro. Por outro lado, Christian e Alex Santana continuam no departamento médico.

Já o Cruzeiro não vence há dois jogos e, com isso, acabou caindo na tabela, ficando em 11º lugar, com 22 pontos. A Raposa terá o retorno de Nikão, recuperado de lesão, enquanto Matheus Pereira também apareceu no BID e deve fazer o seu primeiro jogo pelo clube mineiro. Gilberto, suspenso, e Bruno Rodrigues, machucado, são ausências, enquanto Neto Moura e Henrique Dourado não foram relacionados por opção do técnico Pepa.

As equipes já se enfrentaram 63 vezes, com 17 vitórias do Athletico, 26 do Cruzeiro, além de 20 empates.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick, Vitor Bueno e Vidal; Vitor Roque e Canobbio.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castan e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado (Lucas Silva ou Fernando Henrique) e Mateus Vital; Arthur Gomes, Wesley e Rafael Elias.

Desfalques

Athletico-PR

Christian e Alex Santana estão lesionados.

Cruzeiro

Gilberto cumpre suspensão, enquanto Bruno Rodrigues está no departamento médico.

Quando é?