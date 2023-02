Athletico-PR x Coritiba, o vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paranaense

Times entram em campo neste domingo (5), pela sétima rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Alerta de jogaço! Athletico-PR e Coritiba prometem fazer um clássico agitado na noite deste domingo (5), na Arena da Baixada, às 18h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paranaense. A partida terá transmissão ao vivo do Onefootball, da NSports, e do Furacão Live, na internet.

Em casa e com o apoio em massa de sua torcida, o Athletico-PR entra em campo querendo manter o seu 100% de aproveitamento na competição. O Furacão venceu o Azuriz de goleada e é o líder do estadual, com 18 pontos. O Rubro-Negro, no entanto, segue com Cirino no departamento médico, enqunto Mycael e Vitor Roque estão com a seleção sub-20.

Do outro lado, o Coritiba está na segunda posição, com 16 pontos. O Coxa venceu cinco jogos e empatou um até o momento, e quer mostrar a sua força ao rival. Boschilia, Andrey, Henrique e Júnior Urso seguem se recuperando de lesões.

Prováveis escalações

Escalação do provável Athletico-PR: Bento, Khellven, Pedro Henrique,Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e David Terans; Canobbio, Vitinho (Cuello) e Pablo.

Escalação do provável Coritiba: Gabriel; Natanael Jhon Chancellor, Márcio e Victor Luís; William Farias, Bruno Gomes e Marcelino Moreno (Robson) ; Kaio Cesar, Rodrigo Pinho e Alef Manga.

Desfalques

Coritiba

Boschilia, Andrey, Henrique e Júnior Urso estão no departamento médico.

Athletico-PR

Mycael e Vitor Roque (Sul-Americano sub-20); Marcelo Cirino (lesionado).

