Athletico chega a R$ 300 milhões em vendas com ida de Robson Bambu à Ligue 1

Zagueiro de 22 anos foi contratado pelo Nice e se despede do Athletico depois de apenas 24 jogos

O Nice confirmou nesta sexta-feira, 5 de junho, a contratação do zagueiro Robson Bambu, do . Segundo o GloboEsporte.com, o negócio foi em torno de oito milhões de euros (R$ 47 milhões). Com isso, o clube rubro-negro ultrapassou os R$ 300 milhões em vendas de apenas seis jogadores.

Após as vitoriosas campanhas na de 2018 e na Copa do do ano passado, alguns destaques deixaram o time por altos valores. Pablo para o São Paulo, Renan Lodi para o Atlético de Madrid, Bruno Guimarães para o Lyon, Léo Pereira para o Flamengo, Rony para o Palmeiras e agora Bambu para o Nice. Ao todo, tais vendas totalizam R$ 319,9 milhões.

Robson Bambu chegou ao Athletico depois de apenas 13 jogos pelo , clube que o revelou em 2018. Agora, ele parte rumo à Riviera Francesa depois de somente 24 partidas pelo Rubro-negro curitibano.

🤝 Accord de principe entre l'OGC Nice et l'@AthleticoPR dans le cadre du transfert de @robsonbambu14.



Le communiqué : https://t.co/Zt0zxzhQ1L pic.twitter.com/GLkbyUSJyG — OGC Nice (@ogcnice) June 5, 2020

O atleta já está em Nice e passou por diversos protocolos de saúde mediante a pandemia de coronavírus. Ele será apresentado pelo time da no dia 15 de junho, data da reapresentação do time visando o início da próxima temporada.

Robson Alves de Barros, o Bambu, nasceu em São Vicente, , e tem 22 anos. Além da , ele também foi campeão do e da em 2019.