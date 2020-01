Flamengo anuncia contratação de Léo Pereira; Marí deve ser vendido

Zagueiro assinou contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2024

O anunciou na noite desta terça-feira (28) a contratação de Léo Pereira. O zagueiro assinou contrato com o clube até dezembro de 2024 e já falou como jogador do .

"Fala, nação! Aqui é o Léo Pereira. Agora eu faço parte do Mengão! Me aguardem, estou chegando", disse o zagueiro em vídeo.

Assista ao Paranaense 2020 com exclusividade no DAZN: clique aqui e experimente a plataforma grátis por um mês

Tem reforço para o setor defensivo do Mengão, Nação! O zagueiro Léo Pereira é nosso! Ele assinou contrato até dezembro de 2024. Seja bem-vindo! #LéoPereiraNaÁrea pic.twitter.com/uqHIaClWn9 — Flamengo (@Flamengo) January 29, 2020

Léo Pereira estava no radar do Flamengo desde a temporada passada, quando o clube fez três propostas pelo jogador, todas recusadas pelo -PR. De acordo com o que a Goal apurou, o Rubro-Negro deve pagar 6 milhões de euros pelo zagueiro.

Marí de saída

Com a chegada de Léo Pereira, Pablo Marí é quem se despede do Flamengo. O defensor deve ser anunciado nos próximos dias pelo .