Até Lewandowski já coloca Messi como vencedor da próxima Bola de Ouro

O polonês também falou sobre a possibilidade de jogar com o argentino no Barcelona

A Copa do Mundo de Lionel Messi foi um evento por si só. E, de tão boa, rendeu elogios até mesmo de um dos principais rivais do argentino quando se trata de prêmios individuais nos últimos tempos: Robert Lewandowski, que acredita que a Bola de Ouro deste ano já é do camisa 10.

Por muitos anos, Lionel Messi sofreu com críticas por conta de seu desempenho com a camisa da seleção da Argentina. A Copa do Mundo de 2022, porém, inverteu o cenário para o camisa 10, que teve papel fundamental na conquista de seu país no Mundial.

E, se muitos dizem que a Copa do Mundo é um ponto determinante na escolha do vencedor da Bola de Ouro, então Messi está bem cotado na corrida para conquistar o prêmio de melhor do mundo pela sétima vez. E até mesmo um de seus maiores rivais na disputa, vencedor em 2021, acredita nisso.

"Talvez haja mais um jogador que joga pelo mesmo clube [Kylian Mbappé], mas só há uma Copa do Mundo que decide quem vai ganhá-la nesta temporada", disse Robert Lewandowski ao Mundo Deportivo. "E Leo agora, com certeza, está na primeira posição por causa de tudo o que ele conquistou, que significa tudo para ele. Ele agora pode aproveitar".

Lewandowski ainda comentou sobre um possível retorno de Messi para o Barcelona, clube que o polonês defende desde o início da atual temporada, como uma espécie de substituto para o argentino. Segundo ele, o camisa 10 é um tipo de jogador com quem todos os centroavantes gostariam de jogar.

"Não depende de mim [o retorno de Messi ao Barça]. Naturalmente, vemos que agora ele joga mais como um armador, talvez marque menos gols e dê mais passes para seus companheiros de equipe, embora ele ainda marque. Mas comparado a outros tempos, ele é agora o jogador que qualquer atacante sonharia em ter ao lado", disse.