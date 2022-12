A Copa que Messi já ganhou: os argentinos deixaram de cobrá-lo como antes

Craque começou a conquista após a Copa América de 2021 e terminou de confirmar no Qatar

A partida contra a Polônia havia terminado há poucos minutos, a última do Grupo C, com a qual a Seleção Argentina se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar 2022. A seleção fez um bom jogo e terminou em primeiro lugar do grupo, algo de se esperar. Há uma semana ele havia levado um golpe contra a Arábia Saudita e não estava totalmente claro quais eram suas reais aspirações. Lionel Messi havia perdido um pênalti ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava empatado por 0 a 0. Um forte chute de direita que Szczesny agarrou.

"Que ele erre todos os pênaltis que quiser, eu o amo!" "Só falha quem tenta. Além disso, ele faz tudo certo." "Não importa que ele não marque um pênalti ou um gol. Eu o amo.", os fãs falaram. As frases fazem parte de uma série de entrevistas realizadas pela GOAL após a partida.

Os argentinos não esperam mais nada de Lionel Messi. O "faça o que ele faz no Barcelona" de alguns anos atrás acabou. O "não canta o hino" acabou. O "sem Iniesta e Xavi não é o mesmo" não existe mais. Parece loucura escrever essas frases um dia depois que o capitão da Seleção Argentina está de volta a uma final da Copa do Mundo. Mas foi assim. Milhões de pessoas erradas? Sim. Dezenas de mídias cruéis, sem sentido e sem contexto? Também.

A trajetória de Messi na Seleção Argentina começou com grandeza quando deixou quatro jovens paraguaios caídos no chão, comemorou o gol e olhou para o céu como gosta toda vez que marca. Foi em 2004, depois de uma partida organizada para ele vestir a camisa da seleção. Depois disso, conquistou o Mundial Sub-20, mas perdeu todas as finais que disputou (Copa América 2007, 2015, 2016 e Mundial 2014) e não foi bem em algumas partidas importantes (principalmente a final com o Chile no Estados Unidos). Aquela grandeza do início nunca foi embora. Tweets sem sentido ou viralizações estúpidas adicionaram um toque de crueldade à história. Mas o roteiro foi escrito com antecedência. Messi é um jogador especial. E tudo o que ele fez pela Seleção Argentina foi maravilhoso.

Custou, demorou e um título tinha que vir. A Copa América de 2021 foi o último espinho que precisou ser removido. E, aí, a unanimidade.

O processo das pessoas foi espelhado com o jogador. Os torcedores curtiram. E Messi só estava feliz.



Sem perceber, com naturalidade e acompanhado de uma série de jogos brilhantes, Messi conseguiu o que nunca havia conseguido antes. Desfrutar. Algo tão fácil, mas tão difícil.

Depois do título no Brasil, Messi se permitiu todas as licenças: continuou jogando em bom nível, chorou de felicidade, abraçou as pessoas e levou todo o tempo do mundo para ser aplaudido. No Monumental, na Bombonera, em Wembley, onde conquistou mais um título.



Ele tem 35 anos. Percebe-se. Às vezes ele está ausente dos jogos. Algumas estatísticas mostram que ele é o jogador que mais se movimentou no ritmo da caminhada durante a Copa do Mundo do Qatar 2022. O que importa? Ocasionalmente, ele perde um contra um ou se atrasa para uma segunda jogada. Não consegue um rebote ou não consegue pressionar da forma mais exigente, como bem descreveu Van Gaal.



Mas Lionel Messi transformou a Copa do Mundo no Qatar. Isso o eletrizou, como quando ele entrou na área da Austrália com aquele passinho curto, como se pedisse permissão. Tornou-se poema, ao colocar um passe certeiro entre o centro da defesa da Holanda. Ele o imortalizou, quando bombardeou Ochoa. Ele transformou isso em um meme com o famoso "o que você está olhando, bobo?" Ele fez tudo.



A sensibilidade da Copa do Mundo, dos argentinos que choram em Doha, de Messi que aperta a cabeça e não acredita, de Scaloni que segura as lágrimas, é porque tudo parece estar por um fio. Porque se a Argentina perder a final, virão paus de todos os lados. Haverá memes. Haverá cobranças. Haverá mensagens de todos os tipos. Mas Argentina e Messi se tornaram um. E aconteça o que acontecer, ninguém de azul claro e branco levantará um dedo ou atirará uma pedra.

Os argentinos pararam de esperar algo de Messi. Eles simplesmente se divertem. Não há Copa do Mundo maior que essa.