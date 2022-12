Barcelona "adoraria" ter Messi de volta, mas sabe que chance é mínima

O presidente do Barça falou sobre o sonho de um dia ter Messi de volta, mas reconheceu a dificuldade

Barça ainda sonha com retorno de Messi

Renovação com PSG dificulta o sonho

Messi deverá seguir em Paris

O QUE ACONTECEU? Em meio às notícias envolvendo a renovação de contrato de Lionel Messi com o PSG, presidente do Barcelona, Joan Laporta, admitiu que ainda sonha com o retorno do ídolo argentino ao Camp Nou antes da aposentadoria do rosarino.

Laporta revelou estar em estado de grande felicidade pelo título de Copa do Mundo conquistado pela Argentina, obtido com protagonismo de Messi. Mas o cartola blaugrana também avisou aos torcedores culés para diminuírem a expectativa em relação a um possível retorno de Messi ao Barcelona.

O QUE FOI DITO: “Sobre Messi, não podemos alimentar expectativas”, afirmou à Barça TV. “Messi é jogador do PSG e tem contrato com eles. Ele ganhou a Copa do Mundo e os culés estão muito felizes. O que eu não quero fazer é gerar expectativas que, neste momento, são muito difíceis. Para nós, ele é o melhor jogador de todos os tempos, nós já contamos com ele e tenho certeza de que ele é um culé de coração e sempre será ligado ao Barça. Voltando ou não como jogador, fato é que ele está no PSG e nós amaríamos tê-lo de volta. Mas vamos ver”.

O CONTEXTO: Desde que saiu do Barcelona, em 2021, um eventual retorno de Messi ao Camp Nou nunca deixou de ser especulado. O contrato do argentino com o PSG valia até o final da temporada, mas segundo apurado pela GOAL o craque chegou a um acordo para renovar o seu vínculo com a equipe francesa.

O QUE VAI ACONTECER COM O BARÇA? Os líderes do Campeonato Espanhol agora voltam a se focar no restante da temporada, em meio à preparação para o clássico contra o Espanyol, em 31 de dezembro.