Substituto de Neymar no Barcelona, Dembélé só entregou mais lesões que o brasileiro

Atacante francês sofreu mais uma lesão atuando pelo Barça e não consegue uma boa sequência de jogos com a equipe catalã

Apesar da boa fase na Liga dos Campeões, os dias não são dos mais fáceis no Barcelona. Depois de uma inesperada derrota para o Cádiz, por 2 a 1, no último sábado (6), o clube catalão confirmou mais uma lesão de Ousmane Dembélé. O atacante francês, contratado para ser o substituto de Neymar, nunca conseguiu entregar com regularidade o que se esperava dele e em comparação Ney, o único quesito que Dembélé tem números maiores é nas lesões.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Em 2017, o mundo do futebol foi surpreendido com a notícia da venda recorde de Neymar para o . O clube francês desembolsou 222 milhões de euros pelo camisa 10 da seleção brasileira. Com o dinheiro recebido por Neymar, o Barça foi atrás de Dembélé, que despontava como uma grande promessa no .

Mais times

Ney passou quatro temporadas no Camp Nou e agora Dembélé vive seu quarto ano em terras catalãs. Os números entre os dois são bastante contrastantes. Enquanto Neymar jogou 186 partidas, marcando 105 gols e distribuindo 76 assistências, Dembélé participou de 86 jogos, balançou as redes 23 vezes e deu 18 passes para gol.

Um dos motivos que explica essa grande diferença está exatamente no único quesito que Dembélé "lidera": as lesões. Nesse período, o francês perdeu 80 partidas por conta de lesões, enquanto o brasileiro deixou de estar presente em 29 jogos.

A última lesão de Dembélé foi confirmada nesse domingo (6) pelo Barça. O clube informou que o camisa 11 sofreu um estiramento no bíceps femoral da perna direita. A contusão não é das mais graves e é possível que o francês campeão do mundo em 2018 esteja de fora por "apenas" duas semanas.

Na atual temporada, Dembélé vinha tendo uma maior sequência de jogos e a imprensa espanhola já especulava que o fantasma das lesões tinha ficado para trás e que agora o camisa 11 decolaria. O atacante participou de 12 jogos em 2020/21. Ele marcou quatro gols e deu duas assistências.