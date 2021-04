Atlético de Madrid volta a tropeçar e Barcelona depende só de si para ganhar La Liga

Time de Simeone perdeu para o Sevilla, de Julen Lopetegui, e vê sonho do título ameaçado na reta final do campeonato espanhol

O Atlético Madrid perdeu a partida que disputou nesse domingo (4) e pode ter se complicado no campeonato espanhol. O time de 'Cholo' Simeone foi derrotado pelo Sevilla, por 1 a 0 e vê Real Madrid e Barcelona se aproximarem. O time catalão, inclusive, só depende de si agora para ser campeão da LaLiga, que ainda tem nove rodadas para terminar.

O único gol da partida foi marcado por Marcos Acuña, que cabeceou no contrapé de Oblak, sem chances para o goleirão esloveno. A derrota manteve o Atleti como líder do certame, e ainda ficará assim por pelo menos uma rodada, mas agora com muito mais perigo de ser ultrapassado.

Mesmo com uma temporada caótica, com a quase saíde de Messi antes da campanha começar e a queda (e subsequente prisão) do ex-presidente Bartomeu, o Barcelona tenta se afastar da eliminação na Champions League. Os remédios para isso são as conquistas da Copa do Rei e de LaLiga.

O Barça está classificado para jogar a decisão da Copa do Rei contra o Athletic Bilbao, em 17 de abril. Agora, em LaLiga, o time catalão depende apenas de si para levantar o caneco.

Isso porque o Atleti está na liderança com 66 pontos e 29 jogos disputados. O Real Madrid tem o mesmo número de jogos e três pontos a menos. Já o Barcelona tem um jogo a menos e quatro pontos a menos que o time de Simeone.

Dessa forma, uma vitória na segunda-feira (5) sobre o Valladolid deixaria o Barça com o mesmo número de jogos do Atleti e apenas um ponto a menos. Acontece, porém, que ainda há um Barcelona x Atlético de Madrid a ser disputado. O duelo deve acontecer em 9 de maio, pela 35ª rodada de LaLiga e pode ser um dos jogos chave para o desfecho da temporada entre os três mais expressivos times espanhois.

Com o Real Madrid também entre os primeiros colocados, a briga pelo título da Espanha deve pegar fogo até o final e deve reservar grandes emoções.