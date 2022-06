Atalanta sobe oferta por Éderson; quanto Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza receberiam

Salernitana recusou a primeira proposta da Atalanta pelo volante, avaliada em 13 milhões de euros. Nova oferta é de 15 milhões de euros

A Salernitana recusou a última oferta da Atalanta por Éderson, avaliada em 13 milhões de euros (R$ 72 milhões). O clube interessado aumentou a proposta para 15 milhões de euros (R$ 83,1 milhões), além da cessão de dois atletas por empréstimo, conforme apurado pela GOAL.

Mesmo com o incremento da proposta, a situação ainda está longe de um desfecho. A Salernitana, que pensava em negociá-lo por 30 milhões de euros (R$ 166,2 milhões), ainda avalia a possibilidade de negociar o meio-campista de 22 anos. O clube pagou 6 milhões de euros para tirá-lo do Corinthians em janeiro deste ano.

As tratativas seguem nos bastidores, e o estafe do volante aprova uma mudança neste mercado da bola. A possibilidade de ida à Atalanta é tratada como uma evolução do jogador na carreira.

Com contrato até 30 de junho de 2026, ele está disposto a mudar de clube na Itália. O Paris Saint-Germain é outro que monitora a situação do jogador nos bastidores. Os franceses, contudo, ainda não fizeram proposta pelo atleta.

Quanto Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza recebem?

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Não é só Éderson que está ansioso com a possibilidade de mudança de clube na Itália. Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza também alimentam esperança de um negócio nesta janela de trasnferências. Todos têm direito a um percentual da negociação por causa do mecanismo de solidariedade.

Os paulistas embolsarão 0,52% de uma futura venda do meio-campista na janela de transferências. Os mineiros têm direito a 0,79% de um futuro negócio, e os cearenses faturam 0,44% de uma venda. Os números foram calculados pela Rede do Futebol a pedido da GOAL.

Desta forma, o Corinthians receberia 78 mil euros (R$ 432,2 mil), o Cruzeiro embolsaria 118,5 mil euros (R$ 656,7 mil), e o Fortaleza levaria 66 mil euros (R$ 365,75 mil).